Boende i Leksandsbyarna kommer hamna i ett B-lag

Klubbas förslaget igenom blir Leksandsborna automatiskt uppdelade i ett A- och ett B-lag där boende i byarna klart hamnar i den sistnämnda kategorin eftersom de i centrumorten boende slipper alla vägbekymmer då samtliga vägkostnader där betalas via skatten.

Vägfrågan i Leksand: C och S riskerar göra politiskt självmord

Byarna kan fortsatt få kommunal vägskötsel, men bara om Lantmäteriet till hög kostnad för byborna kan få dem att bilda gemensamhetsanläggning (GA-förening). En i varje by. Denna GA:s styrelse måste sedan skriva avtal med kommunen om byn vill ha fortsatt kommunal snöröjning och sandning. Vägunderhållet överlåter kommunen till byarna. Kommunen kommer dessutom med ett oförtäckt hot:

Vägfrågan handlar om kommunledningens ovilja att öka vägbudgeten. Som ett mantra kräver främst C år efter år att kommunalskatten inte får höjas. Motiveringen är att Leksand då inte längre skulle bli attraktivt att flytta till.

På kommunens uppdrag manglar nu Lantmäteriet till hög kostnad för byarna igenom vägfrågan by för by. Svårigheten att få styrelseansvariga i varje by är uppenbart mycket stor. Det ”startbidrag” på 40 000 kronor GA-föreningar föreslås få - är bara ett tillfälligt lockbete och en blygsam summa med tanke på de krav som följer med bildandet av en GA-förening. Exempelvis att det vid varje vägs ände ska finnas en godkänd vändplan, samma krav som gäller för en skogsbilväg.