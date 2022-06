Nu är det fart vid Svanskogens Golf

Nu är fart vid Svanskogens Golf. I torsdags hole in one av Lennart Åhrman och i söndags en eagle (2 slag under banans par) Av Lars "Tatta" Asplund. När det svåra är gjort, få bollen ligga still på peggen kan vad som helst hända.

Resultat v.25

Medlemsgolfen: A-klass 1) Jan Willner 32 2) Janne Hellberg 33 3) Roger Andersson 33 4) Jonny Johansson 33 5) Håkan Bäck 34