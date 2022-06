Tidningen har tidigare berättat om det underhållsarbete som ska göras av Gussarvsgatan i Hedemora under sommaren. Arbetet påbörjades den 7 juni och kommer att ske i flera steg fram till i slutet av augusti.

Det har varit oklart om gatan skulle komma att stängas av under arbetet.

Nu meddelar kommunen att avstängning kommer att ske – från måndag 27 juni.

Trafiken kommer då under en period att ledas om.

Boende längs Gussarvsgatan och i närområdet kommer att påverkas av underhållsarbetet.

Det i form av störningar när trafiken leds om.

Det kommer även förekomma störningar efter normal arbetstid, eftersom vissa arbeten kommer att genomföras då.



Den sträcks som berörs av underhållsarbetet är hela Gussarvsgatan från riksväg 70 fram till rondellen på Åsgatan.

Där kommer vägen få ny asfalt och gångpassager vid rondellen Gussarvsgatan - Calleholmsgatan ska ersättas med övergångsställen.

Nu hoppas kommunen att trafikanter och boende i området ska ha överseende.

Per-Arne Jans, gatutekniker på Hedemora kommun, säger:

– Alla som jobbar med detta projekt hoppas på allmänhetens förståelse och överseende med kommande störningar.

– Vi önskar även att alla slags trafikanter respekterar skyltar, avspärrningar och visar hänsyn till de som arbetar i vägområdet.

– Och om det är möjligt så välj andra vägar, säger Per-Arne Jans, gatutekniker på Hedemora kommun.