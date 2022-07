Dagens ros till den som hjälpte oss se midsommarfirandet

Stort tack till den generösa person som var på plats under resningen av majstången på Gammelgården i Rättvik under midsommarafton. Undertecknad med fru hade kört 60 mil från Norge för att få vara med om detta. Vid entrén krävdes vi på betalning, vilket såklart är både rätt och rimligt. Jag tog fram kortet för att betala, men de hade inte någon kortterminal. Det var bara kontanter eller swish som gällde. I Norge har vi inte swish, så där stod vi och var ganska förvirrade. Jag frågade om det fanns andra sätt vi kunde betala på, men det fanns det inte.

Stor takk til raus publikummer som var til stede under reisinga av majstången på Gammelgården i Rättvik på midtsommeraften. Undertegnede og frue hadde kjørt 60 mil fra Norge for å få med oss dette. Ved inngangen til ble vi avkrevd betaling, som selvsagt er både rett og rimelig. Jeg tok fram kortet for å betale, men kortterminal hedde de ikke. Her gjaldt bare kontanter eller Swish. I Norge har vi ikke Swish, men Vipps, så der stod vi og var ganske rådville. Jeg spurte om andre måter betalingen kunne foregå på, men det ble avvist. Det var da en for oss helt ukjent mann tilbød seg å betale for oss. Han gjorde det og bare forsvant i folkemengden. Det kaller jeg å være raus. Stor takk fra oss som vi fikk overvære denne særegne skikken med majstång, felespill og midtsommerfest. Vi kommer gjerne igjen, men da med "svenske kronor i plånboken."

asro