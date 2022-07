Uteslut ordet ”besparingar” när det gäller våra barn

Under mina år som polis i skolorna och än flera år därefter, träffade jag skolledare som ofta fick sparbeting. Hur förhåller vi oss till detta? Ska vi över huvud taget tänka i termer av ordet spara då det gäller våra barn och sådana verksamheter som gagnar barnens nutid och i förlängningen deras och vår egen framtid? Jag tycker inte det.

För mig handlar en god jordmån givetvis inte bara om pengar. Det viktiga är att alla plantor får känna att de alla har en plats i rabatten och att de alla är lika vackra fast på olika sätt. Ingen blomma ska behöva ställas in i en mörk källare bara för att den inte råkar passa in i min egen bild av hur en trädgård borde se ut. Ingen blomma ska heller ställas på en sådan plats där den slokar och vissnar ned. För att helheten ska framstå i all sin prakt behövs alla blommor i en trädgård. Detta förstod Astrid. Detta kunde hon med ord beskriva i sina böcker. Ord som blir till tankar och känslor i oss människor, varhelst i världen vi råkar växa.

Låt oss se barnen som den framtid de är. För att framtiden ska kunna bli ljusare, krävs att barnen idag får känna kärlek och åter kärlek. Då behöver barnen oftare få höra från oss vuxna att det är värt att satsa på nutiden och framtiden. Hur vi sedan går från ord till handling och hur vi beskriver allt detta för våra barn, det är upp till dig och mig att verkställa. Alla vi vuxna har ett ansvar för alla barn!

Claes Mankler

Bjursås

Miljöpartist