Behövs denna måtthysteri kring våra barns kroppar?

Under min skoltid från 1955-1970 förekom inte detta mätande. Själv var jag kanske folkskolans rundaste elev och detta kunde skyllas, tyckte kompisarna, på en småborgerlig hemmiljö med nära tillgång till godis i pappans affär. Flertalet av kompisarna var rent ut sagt magra och seniga. Vid fyllda 16 år är jag emellertid 1,81 lång och väger 64 kilo. BMI = 19,6.

Men om BMI talades det inte på den tiden. Jag var dessutom skolans enda allergiker. Riktiga bondsöner eller söner till skogsarbetare var inte allergiker.

Jag kan i någon mån sägas ha blivit retad under min skoltid. Kanske mest på högstadiet för dialekten. Men detta kan inte på något sätt liknas vid det helvete som Camilla Hamid fick genomlida i lågstadiet. Hennes enda önska är att passa in i klassen. Passa in i reklamens ideal. Hon är störst, pratar mest och har lockigt hår. Inget stämmer mot idealen och det blir en katastrof för henne att hos skolsyster ställa sig på vågen och plötsligt som 8-åring bli medveten om sin kropp och om ett högt BMI. Allt blir fel.

Efter detta följer tio katastrofala år med ätstörningar. Och som tonåring får hon gå på kvartssamtal för sina tre småsyskon då mamman omöjligt hinner detta. Pappan är frånvarande.