”Musik är en tidsmaskin”

Låtar är däremot en tidsmaskin som på en sekund kan ta mig tillbaka till perioder i mitt liv jag vill komma ihåg, men de kan tyvärr också ta mig tillbaka till perioder jag helst av allt vill glömma. Ett rivigt gitarrsolo kan abrupt slita bort mig från verkligheten och göra mig till den tretton år gamla flickan igen som i hemlighet trånade efter den betydligt äldre och då fortfarande snygge sångaren Axl Rose och som föll hejdlöst för Metallica innan det var dags att börja i sjunde klass. En enda textrad kan få mig att minnas exakt hur det kändes när någon kille jag var intresserad av valde bort mig för någon annan och även om alla gamla snubbar jag strulat med tidigare i mitt liv är glömda i dagsläget, så blir jag ändå påmind om hur jobbigt det var just då, tack vare vissa låtar.

Musik är som en trogen gammal vän som aldrig slutar påminna en om gamla misstag, alltid är tillgänglig och aldrig sviker. Och även om man struntar totalt i att vårda relationen, är det är fullt möjligt att hitta varandra igen efter flera års uppehåll.

I min spellista finns det flera band som varit med mig ända sedan jag var i sextonårsåldern och som fortfarande är lika bra nu som de var då. Men det är bara ett jag har en extra speciell relation till och det bandet heter Korn. För den som inte vet så kan jag berätta att Korn är ett amerikanskt nu-metalband som bildades 1992 i staden Bakersfield i Kalifornien. De har en hel del mörka texter i sitt bagage som inte är speciellt svåra att relatera till och de har ett unikt sound som gör att lyssnaren lätt kan identifiera dem utan problem om de dyker upp i en blandad låtlista. Jag fastnade för dem i samma ögonblick som jag såg musikvideon till mästerverket ”Freak On A Leash” på Voxpop och efter det var jag inte sen med att köpa alla album som fanns tillgängliga på marknaden. Jag gick på två konserter i början av 2000-talet, tatuerade en av deras albumtitlar i svanken och när jag flyttade hemifrån följde affischerna på bandet med till den nya lägenheten. Men några år senare började jag sakta men säkert att fatta tycke för hårdare musik och Korn blev som den där kompisen jag bara träffade ibland när jag mådde sämre och behövde någon som kunde sätta ord på mina känslor. De sporadiska gångerna jag spelade dem på maxvolym var allt som det brukade vara back in the days när vi var riktigt tighta, men så småningom började det gå flera månader mellan lyssningarna.