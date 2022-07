Äldre synskadade måste få ökad trygghet i sina hem

Tyvärr har vi under senaste åren möts av nyheter om olika former av brott mot äldre. I dag finns det exempel på brottslighet där gärningsmän utgett sig för att vara hemtjänstpersonal eller hantverkare i syfte att råna äldre i deras hem. Under senaste året har det även rapporterats om att olika former av digitala brott mot äldre ökat.

Situationen för äldre synskadade är särskilt utsatt. Flera äldre synskadade som har hemtjänst har ofta flera olika insatser i omsorgen. Detta innebär att många olika personer från flera olika yrkesgrupper träffar omsorgstagaren och kommer in i dennes hem. Det är inte ovanligt att tio–femton olika yrkespersoner besöker den enskilde under en tvåveckorsperiod.

Synskadades Riksförbund har genomfört en medlemsundersökning som visar på att en stor grupp äldre synskadade har flera olika stödbehov samtidigt och får därmed omsorgsinsatser från många olika aktörer. I hela medlemsundersökningen har var sjätte svarande minst två omsorgsinsatser, där hemtjänst är en av dem. Av dem som har minst två insatser beviljade uppger 13 procent att mer än 11 olika personer kan komma in i hemmet inom 14 dagar. Några av dessa svarar att det till och med kan vara mer än 15 olika. För majoriteten ligger antalet besökare mellan 6 och 10.

Detta gör att äldre synskadade är särskilt utsatta för möjliga försök till brott vilket skapar en otrygghet. Äldre synskadade måste i många fall fullständigt lita på personens ord om att han eller hon är den personen utger sig för att vara. Det är inte rimligt och hållbart. Detta skapar en stor otrygghet för äldre synskadade. Det är därför nödvändigt att åtgärder vidtas för att skapa en stabilitet och kontinuitet för äldre synskadade med hemtjänst.