”Sveriges mysigaste festival” tillbaka i Malungsfors– denna gång med enbart dalaartister

Under veckoslutet är det dags för årets visfestival i Malungsfors. Programmet drar igång under fredagen och på scen står artister som Billy Opel, Stiko Per Larsson, Carl Norén, Hanna Enlöf.

Festivalen arrangeras vid Forsgläntan, nu för den 14e gången. Premiäråret var 2007 och efter två års uppehåll är festivalen tillbaka– denna gång med artister enbart från Dalarna.