Miljödebatt: Naturvårdsfientliga partier!

”Utan spaning ingen aning” är ett talesätt. En folkvald demokrati, som Sverige, bygger på att folkets företrädare – politikerna – utför denna spaning. Under 2021 avverkades 97% av det som Skogsstyrelsen menar är en möjlig årlig avverkningsnivå under 2020-talet. Ändå räknar myndigheten med fortsatt ökat uttag fram till 2035. För att lösa denna utmaning har myndigheten tagit fram scenarier med fokus på ökad tillväxt, så att efterfrågad avverkningsökning kan ske. Att skogsvårdslagen jämställer miljön med produktion är något man tar mycket lätt på.

Den skog som 94% av befolkningen vill vara i, är inte tätvuxna eller gallrade plantager utan naturligt fältskikt. Drygt 40% av Sveriges skogar är under 40 år och det är inga bra blåbärsmarker! En resa genom Sverige är en resa i kalhyggenas och plantagernas land. Den omformning av det svenska skogslandskapet som skett under de senaste 50 åren saknar motsvarighet i areell förstörelse i modern tid.

Dessa politiker falskspelar via halmstrået ”grön omställning” och anser att man räddar klimatet genom intensivare skogsbruk och uppeldning av skogliga råvaror, i fordon och kraftvärmepannor. Att såväl EU som FN med dess generalsekreterare António Gueterres fördömer detta viftas bort. Den vetenskapliga grunden är inget värd.

Situationen för växter och djur i den svenska skogen är akut allvarligt för många arter. (SD), (M) och (KD)´s representanter i riksdagen tycks ha kåda i öronen och frömjöl i ögonen. De hör ingenting, ser ingenting, förstår ingenting av forskningens och FN´s budskap via Parisöverenskommelsen och dess organ för biologisk mångfald, IPBES.

Sverige har undertecknat FN-överenskommelserna med mål som ställer krav på att minska växthusgasutsläpp – alla kategorier – och att skydda mångdubbelt mer skog än vad som idag är formellt skyddat. Ser inte, hör inte, anser att det inte gäller oss ty vi har ”världens mest hållbara skogsbruk”. Allt enbart floskler och fantasier utan vetenskaplig grund.

Dessa tre naturvårdsfientliga partier lierar sig nu med ”äganderättskramarna” Centerpartiet och vill begränsa allmänhetens talerätt att, via miljöorganisationer, överklaga miljöbeslut, t ex planerade avverkningar med skyddsvärda arter. Det rimmar illa med (SD)´s partiprogram i vilket man vill ”värna vår unika naturmiljö”. Via denna talerätt har föreningen Skydda Skogen drivit ärenden så att EU-domstolen nu tvingar Sverige att – 25 år försent – skydda arterna enligt artdirektivet.