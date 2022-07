Folkvilja kontra marknad

När jag nyligen mötte Göran Persson i vår gemensamma hemort pratade vi faktiskt inte särskilt mycket politik. Det blev mest personliga minnen av en uppväxt i en liten sörmländsk ort under rekordårens tid. Men när vi kom in på marknadsskolan och jag luftade den häpenhet jag redan på nittiotalet kände inför den socialdemokratiska handfallenheten och den helt okritiska attityden mot friskolerevolutionen, då instämde faktiskt Persson. Det fanns ingen kritik alls, menade han självkritiskt.

Det var Bildtregeringen som startade den långa marschen mot marknadiseringen av skolan, men under s-regeringar fullföljdes den - naivt och helt utan kritik. S-regeringen kom t ex överens med Miljöpartiet att kraftigt höja skolpengen till friskolorna - och kanske var det just det som fick kapitalisterna att vakna till: Här finns stora pengar att tjäna. En höjning som var tänkt att rädda små idéburna skolor blev den trumpetfanfar som väckte giriga riskkapitalister.

Numera vet nog de flesta väljare att Sverige har en unikt marknadiserad skola och även de som hyllar valfriheten har antagligen en gnagande känsla av att systemet skapar segregation. Och inte bara det: en överväldigande majoritet av väljarna vill förbjuda eller begränsa vinster i skolan.

Genom åren har jag många gånger påpekat att det är extremt märkligt att de borgerliga partiledarna - däri inräknat SDs - i denna fråga helt seglat ovan de egna väljarna – och nästan aldrig konfronteras med de egna väljarnas motvilja mot skolsystemet. När det finns en spricka inom (S) eller (Mp) exploateras det vanligtvis snabbt av medierna men hur ofta har vi sett Annie Lööf eller Ulf Kristersson få stå till svars inför de egna väljaropinionerna? Mycket sällan. Det är ju ett kraftigt underbetyg till mediernas politikbevakning – man lyssnar till vad partiledare säger däruppe, men inte till vad partiernas väljarbaser tycker. Medierna har ofta seglat med i en elitistisk våg.

Då och då dyker i alla fall vinstkritiska röster upp i borgerligheten. Vi såg det på Centerpartiets stämma i höstas. Då fick partiledningen ta i med hårdhandskarna mot flera uppstudsiga ombud. Kanske har vi sett det även hos Liberalerna, som under Johan Pehrson i alla fall sagt sig vilja reformera skolsystemet.