Vårdpersonalen förtjänar politiker som lyssnar på dem

Jag blir lika arg varje gång jag hör eller läser Ulf svara på kritik från vårdpersonal. Ulfs första instinkt är att slå ifrån sig kritiken, funkar inte det, skyller han problemen på någon annan och funkar inte det så går han till attack.

Under de snart fyra år som Ulf har varit regionstyrelsens ordförande har han kallat undersköterskor som protesterade mot att de inte fick förkortad nattarbetstid för avundsjuka. Våren 2020 lovade Ulf all vårdpersonal 5000 kronor extra varje månad under pandemin, löftet kokade ner till 1000 kronor före skatt i julklapp.

Vårdpersonalen blev, med rätta, förbannade på detta svek. Då antydde Ulf att de var otacksamma och kunde skänka bort tusenlappen om det inte passade.

När 31 vårdchefer i ett brev till regiondirektören vittnade om en tystnadskultur i Region Dalarna svarade Ulf att det var lögn och att de som skrev under brevet drabbats av en gruppsykos.

Det senaste exemplet var när en grupp modiga undersköterskor protesterade mot att årets löneökning för undersköterskor är på ynka 350 kronor. Då svarade Ulf att detta var en orkestrerad kampanj och att han var innerligt trött på vårdpersonal som hotar med att säga upp sig.