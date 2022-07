Vi ekobönder använder aldrig gifter

Under sommarens semestrar är det många som reser runt i Sverige och njuter av vår vackra natur. Och det med all rätt, få miljöer är lika vackra som den svenska landsbygden under sommaren!

Kanske passar man på att besöka lokala gårdsbutiker och torghandlare för att köpa råvaror till kvällens middag? Att köpa lokal mat är ett bra sätt att stötta lokala företagare, men det finns något som ger ännu mer för hela samhället - nämligen att köpa lokal och ekologisk mat.