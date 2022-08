Några funderingar över de tomma händernas mening

Jag ser på hamnarbetarens händer. De ser starka ut men samtidigt alldeles hjälplösa. På platsen där skulpturen står samlade de nazistiska ockupanterna ihop en stor skara judar, som sedan deporterades och dog i lägren. Men det blev också en tändande gnista.

Några dagar senare initierade det nederländska kommunistpartiet en strejk, som fick massiv uppslutning. Tyskarna blev överraskade. I inget av de länder de ockuperat hade något liknande inträffat och de betraktade dessutom holländarna som ett slags broderfolk, inte som en lägre stående befolkning så som de såg på slaver, judar, svarta.

Men på kommunistpartiets flygblad angavs som huvudskäl till strejken just judeförföljelserna. Många judar var medlemmar i kommunistpartiet men det verkar ha varit så att strejken verkligen vann anklang även hos majoritetsbefolkningen. Kollektivtrafik och hamnar stannade och därmed hela samhällsmaskineriet. I boken Sisters of Auschwitz – the true story of two Jewish sisters´resistance in the heart of Nazi territory, av Roxane van Ipren - berättas om en av de unga systrarna som arbetade som sömmerska i en fabrik.

På strejkens morgon ställde hon sig i fabrikslokalen och manade sömmerskorna att sluta upp i arbetsnedläggelsen - och till sin förvåning märkte hon att alla kvinnorna självklart var med på aktionen, trots att huvudmotivet för strejken var judeförföljelserna, alltså kamp för en minoritet. Många judar har vittnat om att de upplevde stödet från majoritetsbefolkningen som oerhört befriande.