Inlägg Markus Kallifatides och Christer Persson: S bör driva en mer aktiv ekonomisk politik

Den svenska arbetsmarknaden är stark med en internationellt sett hög sysselsättningsgrad och ett stort arbetskraftsdeltagande. Den uppenbara svagheten är dock en hög arbetslöshet som har cementerats under en lång tid, och som i sin tur har skapat en betydande långtidsarbetslöshet. Det Socialdemokratiska valmanifestet måste innehålla tydlig politik för att bekämpa den.

Sedan finanskrisen 2008 har ungefär 350 000 - 400 000 människor i åldersgruppen 16 - 64 år i genomsnitt varje år varit utan jobb. Sedan 1990-talet har arbetslösheten endast under enstaka år varit under sex procent av arbetskraften. Även om det har skett en snabb återhämtning av arbetsmarknaden efter pandemin bedöms arbetslösheten ligga kvar på ungefär sju procent under de närmaste åren. Vi ska kalla det för vad det är: massarbetslöshet.