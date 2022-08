Man försökte anfalla vakt med knogjärn – åtalas

Det var en natt sent i februari i år som 27-åringen skulle in på en nattklubb i centrala Borlänge. När ordningsvakten var i full färd med att kontrollera berusningsgraden på gäster som ville komma in på klubben tog den misstänkte mannen fram ett knogjärn. Han höjde handen och och tänkte slå till vakten, enligt åtalet.