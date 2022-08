Oeniga högerpartier framstod som eniga

Nästa ämne var privatiseringar, valt av V. Nooshi Dadgostar argumenterade för att skattepengar ska gå till verksamheter och inte till ägare av marknadsvård och marknadsskola. Och Andersson tog upp att nu riskerar välfärdsvinster att gå till bolag ägda av främmande makter. Åkesson tyckte dock att det var ett evigt tjat om vinster och att han inte tänker på vem som äger skolan som hans barn går i.

Andersson påtalade att Buschs parti KD styr regioner och därmed sjukvården där 8 av 10 bor. Hon framhöll också att högersidan är oense om hur de ska finansiera förslag. M vill skära ned i a-kassa, sjukersättning och u-landsbistånd. De två förra vill inte SD försämra och det senare vill inte KD och L minska. Trots de motsättningarna hos högerpartierna lyckades de framställa de fyra rödgröna partierna som oense. Det lyckades de trots att de själva är oense i bland annat klimatpolitiken. Utsläpp och koldioxidutsläpp var ämnet MP valt.

Märta Stenevi talade om de investeringar i klimatåtgärder på 100 miljarder kronor per år som behöver göras nu. Åkesson fällde uttalanden som kan tolkas som att SD inte står bakom klimatmålen när han sa att Sverige plågar sig och att andra länder borde göra mer. M, KD och L står bakom klimatmålen så om detta råder därmed en skillnad i högerblocket. Och i dess ambition om mer kärnkraft, som Ulf Kristersson tog upp flera gånger, anger de inte hur den ska finansieras. Är det med subventioner via skattepengar? C hade landsbygden som ämne och Annie Lööf talade om det. Andersson intygade att C drivit frågor om landsbygd i förhandlingar.