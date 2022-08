Demokratiskt bottennapp i Falun

Planerna blev kända av allmänheten 2020 när kommunen skickade in en ansökan om undantag från bestämmelserna för Lugnets naturreservat för att bygga en asfaltväg i de fina hagmarkerna. Hur kunde det vara möjligt? En färsk kartläggning från länsstyrelsen i samarbete med kommunen av den del av reservatet som just planerades för en asfaltväg dokumenterade mycket höga kulturhistoriska värden och mycket höga naturvärden för det rörliga friluftslivet.

Processen har pågått under hemlighetsmakeri, utan samråd med kolleger med kompetens på området

Området är ett haglandskap med åkertegar och stengärsgårdar med mönster från medeltiden. Det hängde i sin funktion tätt ihop med Unescos världsarv Falu gruva. Tillgången på foder var avgörande för gruvdriften. Det behövdes många oxar och hästar vid gruvan och hyttorna. De krävde mycket foder samtidigt som det var ont om odlingsmark i det steniga landskapet. Man tillämpade en form av växelbruk, lindbruk, för att så intensivt som möjligt utnyttja den öppna marken. Ägorna var små med olika ägare, en del bodde på platsen, andra i stan. Mellan ägorna fanns låga stenmurar, på dem gärdesgårdar. Enligt Linné kallades de falugärdesgårdar. Stenmurarna gjorde att gärdesgårdarna inte ruttnade.

Vi fick reda på ansökan till länsstyrelsens kulturmiljöenhet så sent att tiden för att överklaga hade gått ut och beslutet hann vinna laga kraft. Det visade sig att kommunen och LUFAB, Lugnet i Falun AB, under tre år hade arbetat med projektet, utan att något beslut hade fattats i vare sig kommunstyrelsen, den nämnd som hade ansvaret eller i LUFAB. Processen har pågått under hemlighetsmakeri, utan samråd med kolleger med kompetens på området, handikappkonsulent, kommunantikvarie eller naturvårdskonsulent.