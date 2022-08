Rätt med övervakningskameror i Tjärna Ängar?

Stor-Britannien lär vara det land i världen som har flest övervakningskameror per innevånare. Enligt en uppgift fångas en vanlig britt cirka 300 gånger per dag på övervakningsfilm! Frågan är då om det haft någon effekt på brottsligheten? I alla fall inte i Stor-Britannien. Och kostnaden för denna övervakning är enorm. Plus det faktum att vi steg för steg rör oss in i ett övervakningssamhälle där Storebror alltid ser dig.