Dags igen för Kupans café

Under våren har SPF Seniorerna Ludvika och Röda Korset drivit ett café i Röda Korsets lokal Kupan, där pensionärer har kunnat träffas och fika. Postkodstiftelsen har gjort det möjligt för oss att bjuda på all förtäring. I genomsnitt besöktes caféet av 20 pensionärer per dag, flera blev ”stamgäster” och några gjorde också nya bekantskaper vilket är ett av syftena med projektet ”grannsamverkan”. Lokalen inrymmer också Röda Korsets second hand-butik där besökarna samtidigt kunde ta en titt på deras utbud.