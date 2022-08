Landsbygden utsätts för ett modernt baggböleri!

Framförallt storstadsborna i Götaland och Svealand har blivit otroligt bortskämda med att ta det man vill ha utan att göra rätt för sig.

På lands-/glesbygden finns allt man behöver. Livsmedel, skogsråvara, vatten/vindenergi, malm, mineraler och utbildad arbetskraft. Det är ett jättestort skafferi där storstadsområdena via ett stort röstetal i riksdagen kan hämta allt man behöver utan att göra rätt för sig.

Det måste bli ett slut på denna nutida form av baggböleri.

Jag skall dra några siffror som befäster mina påståenden. De sju nordligaste länen, även kallade skogslänen har cirka 1.7 miljoner invånare. Om dessa län hade samma kommunal/landstingskatt som Stockholms län skulle de skatta 11.5 miljarder mindre per år, eller drygt tre kronor per hundralapp mindre. Så har det varit under hela 2000-talet. Det betyder att skogslänen betalat drygt 240 miljarder mer i skatt än stockholmarna under den perioden. Hur mycket pengar är 240 miljarder? Siffran är oerhört stor. Bollnäs är en medelstor kommun och omsätter knappt två miljarder, man skulle alltså kunna driva cirka 120 kommuner i den storleksordningen under ett år. Ändå klagar politikerna i Stockholm att pengarna inte räcker till. Ett tips: Höj skatten tre kronor så blir vi lika beskattade. Förutom att skogslänens invånare skattar så mycket mera tjänar de 87 000 kronor mindre per år. Man bränns med andra ord i båda ändarna.