C i Rättvik kan behöva välja mellan S och SD

I mars tog Ulrica Momqvist (C) över som kommunalråd i Rättvik i och med att hon blev kommunstyrelsens ordförande. Ett par år tidigare lämnade partikamraten Annette Riesbeck den posten. Och efter det satt Jonny Jones som kommunalråd ett tag. Rättvik styrs av C, M och KD, där C dominerar med 33 procent av rösterna i kommunalvalet i vilket C blev största parti.