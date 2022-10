Guldyra – IFK Mora klara för division 3 efter jämn drabbning

I Hudiksvall var det glatt under lördagseftermiddagen, särskilt för alla tillresta från Mora. Trots kyla så sken solen på spelarna under matchen mellan IFK Mora FK och hemmalaget Strands IF. Strand jagade en seger i kvalet, men fick nöja sig med en poäng efter 1-1 i matchen – vilket innebär att Mora spelar i division 3 nästa säsong.