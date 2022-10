”Att det gå r att ställa om vårt samhällsmaskineri och engagera varenda kugge i krigets tjänst, beror på att vår civilisation även under fredliga perioder är inställd på att bryta upp sammanhang, krossa motstånd, omgestalta, erövra. Därför har civilisationen även under fredstid varit på krigsfot. Den arbetar med fart, massa, med krafter som den väcker upp och inte helt behärskar. Den är krigisk och nedbrytande, även där den skenbart arbetar uppbyggande. Där den går fram, måste äldre kulturer raseras, naturen skändas och plundras. Dess uppbyggande, uppfinnande, producerande har ett hetsigt, nervöst drag.”

Samtidigt har det skett en obehaglig militarisering av allt tänkande sedan i vårvintras. Jag var och är helt emot den svenska Natoansökan. Det är, anser jag, bättre att några länder står utanför de stora militärblocken. Och jag tyckte mig se att svenska folket och våra folkvalda politiker – i alla fall merparten av dem – föll ner i något slags krigsneuros under vårvintern. Plötsligt ansågs medlemskap i en kärnvapenallians vara något självklart.

Missförstå mig inte: Jag är för exempelvis vindkraften. Men vi måste ju ha ett dubbelt seende här och inse riskerna med fortsatt materialutvinning. Det räcker med att se en enda propeller till ett vindkraftverk transporteras på en landsväg på väg till montering – en enda propeller ser gigantisk ut på nära håll; man tänker på all energi, alla naturresurser som gått åt för att tillverka den, röja mark och dra vägar och ledningar till vindkraftsparkerna, och alla jordartsmetaller som måste brytas för att energin ska kunna lagras - för att man intuitivt ska fatta att även den förnybara energin ohjälpligt och i grunden är beroende av just den produktionsapparat som jagar oss mot avgrunden.

Vi kan vara rätt säkra på att kriget mot Ukraina en dag tar slut. Så om bara fem, tio år kommer de flesta stater att stå där med övertunga försvarsmakter. Statskassor har dränerats på resurser för att köpa in krigsmaterial som borde gått till klimatinsatser. Vapenindustrin blomstrar nu. Det är en absurd värld. Jag tror att Elin Wägner skulle hålla med mig.

Beräkningar har gjorts för krigsinsatsen i Irak under de första fyra åren: 141 miljoner ton koldioxid. De flesta bedömare är ense om att planetens största enskilda klimatbov är det amerikanska försvarsdepartementet.

Hon gick bort för några år sedan under pandemin. Hon var, tror jag ungefär det 300:e offret för coronan. Hösten innan hon dog satt jag och läste FN:s klimatrapport samtidigt som jag och mina bröder oroligt vankade fram och tillbaka till sjukhuset där vår 92-åriga mor låg efter att ha ramlat i sin lägenhet. Det var en märklig känsla. Jag såg på henne där hon satt och tog några tuggor av sjukhusmaten. Till våren gick hon bort. Hon blev 93 år. Vi kunde inte besöka henne på äldreboendet.

Den styrande bilden av människan som vi idag håller oss med är Den ekonomiska människan – rastlös, egennyttig, alltid på språng. Den ekonomiska människan, Homo Economicus – det är egentligen en sluten, konkurrensinriktad, empatilös människa som inte förmår ta in några andra arters behov.

Min mamma kom ur och blev på något sätt alltid kvar i en förkonsumistisk värld, uppväxt som hon var i en liten by på landet. Det ekologiska avtryck hon satte i världen under sin livstid var minimalt. Hon växte upp i fattigdom och levde sitt liv i självklar sparsamhet. Började arbeta vid 13 års ålder på konfektionsfabriken i Vingåker. Födde fem barn. Mycket sorg, men också mycket skratt under ett långt liv.

Hon var ett levande bevis på att ett rikt liv är möjligt fastän det inte haft några som helst konsumistiska förtecken: Ingen prylhets, inget ständigt resande (hon flög aldrig). Cykeln, en gammal blå Monark, var hennes farkost genom livet.

Jag känner hopp när jag tänker på min mamma. Och jag tror att de flesta människor någonstans inom sig är beredda och redo för ett liv som är kompatibelt med biosfären. Vi bör leta efter sådana förebilder, särskilt hos de allra äldsta som växte upp före Den stora Accelerationen.

Man bör också fråga sig vilka som är de verkliga miljöhjältarna i ett samhälle – det är inte de som har råd att köpa en svindyr Tesla eller klimatkompensera för sin flygresa, utan snarare alla låginkomsttagare som kanske inte ens har råd att köpa en bil eller åka på en dyr semester i en annan världsdel. De rikaste tio procenten står för runt hälften av koldioxidutsläppen i världen.

*

Igår när jag funderade över vad jag skulle säga här idag, så tänkte jag ett tag att jag skulle göra det enkelt för mig och spela upp den gamla progglåt som en gång gick som en slagdänga över hela landet: Peps Perssons Hög standard:

Hög standard, va fan är hög standard?

Litar du på myten om vårt rika västerland,

känner du dig trygg och mätt min vän,

eller gnager tvivlet i dig som en dålig tand.