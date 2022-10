Alla som äger fastighet betalar redan idag en fastighetsavgift som sedan 2009 gett kommunen en intäkt på över 200 miljoner kronor. Enbart för året 2021 gav det kommunen ett tillskott på netto 31 miljoner kronor. Slutsatsen blir att under 2021 betalade fastighetsägarna (inklusive fritidsboende sådana) summa 31 miljoner kronor mer än kommunens intäkt från all vanlig skatt.

Byarna vill fortsatt ha kommunalt vägansvar solidariskt betalt via skatten som det fram till i år varit i hela 50 år och, enligt uppgift, årligen kostat kommunen 0,5 procent av skatteintäkterna.

Vägansvar betalt via skatten innebär ett solidariskt ansvar. Ett skyfall kan lätt innebära en mycket stor extrakostnad, som exempelvis i Smedby för många år sedan där en väg skars av till ett flertal fastigheter. Kostnaden för reparationen, ett mycket stort sexsiffrigt belopp, betalades via skatten av kommunen. Och vem får betala om exempelvis viadukten över riksväg 70 till ”min” by Ytteråkerö skulle kräva en kostsam reparation? Jo, troligen den GA-förening kommunen önskar skulle finnas. Detta eftersom vägbron uppenbarligen är en del av byvägen och även del av den gång/cykelväg mot Insjön som vintertid snöröjs endast från järnvägsövergången och söderut!?

GA-föreningar får i framtiden sannolikt även räkna med att ansvara även för gatubelysningen runt om i byarna. Med ett allt högre elpris lär det inte dröja länge innan kommunen vill slippa även den utgiften.

Nils Gunnar Storerkers