I Norge är hon knuten till Hardangerakademiet för fred, miljö och utveckling. Vid akademiets fredssymposium i juli höll hon det årliga talet State of the World om tillståndet i världen.

Hon hänvisade till FN:s generalsekreterare António Guterres uttalande att det är ren tur att atombomber inte detonerat, och att enda sättet är att efterleva FN:s förbud mot kärnvapen TPNW, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Mellan 60 och 70 länder har undertecknat resolutionen. Men Sverige och Norge har inte gjort det.

– Nu står vi där med Nato som är baserat på en atomvapenstrategi. Nato är en global militär makt som överskuggar FN. De militära utgifterna i världen har aldrig varit större, två biljoner om året. USA har 800 baser runtom i världen. Ryssland har 80.