Jag tänker på procenten. Men inte riktigt som Sven Melanders rollfigur Berra i ”Sällskapsresan” i jakten på billigt vin och Pepes bodega. Nej, jag tänker på hur vi använder den statistiska enheten procent överfört till konkreta förhållanden och på det sättet manipulerar verkligheten och själva rättvisebegreppet. Frågan är i högsta grad aktuell nu när vi går in i lönerörelsen i ett exceptionellt ekonomiskt läge med en hög inflation som inte i första hand beror på överhettning i ekonomin, utan är inducerad av ”energibrist” och störningar i leveranskedjorna parad med stor politisk instabilitet i omvärlden och därmed kopplad finansiell oro.

För en lågavlönad som tjänar 25 000 per månad innebär ett treprocentigt påslag en löneökning på 750 kronor, medan samma procentuella lönepåslag motsvarar en löneökning på 1800 för den som tjänar 60 000 kronor per månad. Hur kan ett lönepåslag som är mer än dubbelt så stort, i kronor räknat, anses vara rättvist, dessutom till någon som redan har mer från början? Utjämningen via högre marginalskatt gör bara att skillnaden minskar till knappt dubbelt så mycket efter skatt.

Från att ha varit ett av världens mest ekonomiskt jämlika länder på 1970-talet, är Sverige idag ett av de länder i världen där de ekonomiska klyftorna ökar allra mest. Påverkar det den generella välfärden, i betydelse av hur väl vårt samhälle fungerar och hur bra vi mår? Det är det naturligtvis väldigt svårt att hitta ultimata måttstockar för att mäta. Men, när det leder till ökad utslagning i missbruk och psykiska problem, fler som har svårigheter att klara sin försörjning, ökad segregation, ökad gängkriminalitet och en ökad polarisering i samhället där grupper ställs mot grupper och ett vi och ett de frodas i termer av ”utanförskap”, då finns ganska klara indikationer på att välfärden i samhället vacklar.

Löneskillnaderna motiveras sällan av ansträngningen eller den påfrestning arbetet innebär. Jämför ett vårdbiträde inom hemtjänsten (medellön 26 400 kronor) med till exempel en civilingenjör på ett elektroteknikföretag i Stockholm (medellön 52 600 kronor).

Vårdbiträdet springer mellan olika brukare i fastställda för snålt tilltagna tidsscheman och får utföra tunga lyft, hantera kroppsutsöndringar, möta våld, hot, och vanmakt och det inte sällan i en miserabel fysisk arbetsmiljö.