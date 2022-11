"De nya poliserna kommer rent faktiskt utgå från Idre men kommer även jobba inom övriga delar av polisområde Mora när det är påkallat, säger Katarina Ragnewall, chef för lokalpolisområde Mora där Älvdalens kommun och ytterligare sex kommuner ingår. Hon berättar också för Mora tidning att polishuset i Idre - som ska moderniseras - kommer stänga under renoveringen: "Vi letar just nu ersättningslokaler på orten för polisens verksamhet under renoveringen".

Bild: Agnes Fäldt, Arkivbild