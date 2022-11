Ukraina hade under 45 år lytt under Moskva och varit både kornbod och vapensmedja åt Ryssland. Helt plötsligt var landet ett fritt land, men ingen visste hur man styrde ett land och vad de jättelika fabrikerna skulle användas till och hur ett företag styrs. Här hade ILO något att bita i och Björn jobbade här under många år.

Ryssland anföll i februari ett välordnat och stort land, med 43 miljoner invånare, och inte ens Björn Grünewald vågar gissa hur det här ska sluta.

Text och foto Gunnar Olsson