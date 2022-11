Så när kan världen äntligen få slippa Donald Trump? Så mycket kan vi vara säkra på: Kommer han än en gång till makten tar den demokratiska världen ett gigantiskt steg rakt in i mörkret.

Under hans fyra år vid makten gick det knappast en dag när Donald Trump inte stod i nyhetsförmedlingens centrum. När man tänker tillbaka på hans mandatperiod är det som att minnas en alltigenom galen tid, ett slags politisk pandemi som lamslog all förnuftig diskussionen. Att han alls en gång kunde ta makten berodde mycket på att det demokratiska partiet under lång tid tappat så mycket av kontakten med breda löntagarskikt: Ojämlikheten har länge rusat i USA och politiken har blivit mer och mer av ett penningspel mellan eliter. Trumps populism var egentligen det ödesdigra tecknet på att ett samhälle och en demokrati inte längre fungerade.

När han avgick fortsatte han att hävda att valet blev ”stulet”. I de mellanårsval som USA nyligen haft var ex-presidenten ännu en central maktfaktor via de kandidater han stödde.

Men det gick överlag inte så bra för de kandidater han stödde i dessa val. Man kan uttrycka det så här: Amerika gjorde inte Donald Trump great again. Många unga demokrater tycks ha gått till valurnorna för att stoppa den konservativa våg – bland annat med abortfrågan i centrum – som befarats. Ingen stark republikansk våg drog över den stora nationen i väster och de senaste veckorna har det känts som att hoppet tänts om att världen äntligen ska slippa denna politiker.