Moderna LED-lysrör förbrukar i genomsnitt 40 procent mindre energi än traditionella lysrör. I en medelstor skola med 700 traditionella lysrör, som lyser tio timmar om dagen under 200 skoldagar, skulle man spara cirka 35 000 kilowattimmar varje år genom att byta till LED-lysrör. Med ett snittpris på 3 kronor per kilowattimme motsvarar det en återbetalningstid på 10 månader och 100 000 sparade kronor per år som i stället kan läggas på läromedel eller bra skolmat.

Men gamla lysrör utgör fortfarande en stor del av belysningen i landets skolor, enligt en kartläggning som vi på belysningsföretaget Aura Light har gjort. I Norra mellansverige, där Dalarnas skolor ingår, har sex av tio skolor ännu inte bytt ut sin belysning. Bara tre av fyra skolor i området uppger också att de planerar att byta belysning – trots att de snart är tvungna. Traditionella fluorescerande lysrör ska börja fasas ut nästa år, enligt EU-regler som syftar till att få bort de mest energikrävande produkterna. Gamla lysrör slukar inte bara onödigt mycket energi, utan innehåller också kvicksilver. Genom att byta till LED-belysning kan länets skolor sänka sin elräkning, minska sin påverkan på klimat och miljö och frigöra pengar till annat. Eftersom det ändå snart måste göras finns få skäl att vänta, med vinterns höga elpriser runt hörnet. Ett annat sätt för energimedvetna skolor i Dalarna är att installera armaturer med smart styrning av belysningen. Sådana system släcker ljuset när rummet är tomt eller dagsljuset räcker till ändå – ett enkelt sätt att inte lysa för kråkorna. En helt ny belysningsinstallation med smart styrning skulle kunna spara cirka 85 procent energi i ett klassrum.