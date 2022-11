När regeringen lade fram statsbudgeten kom priset på bensin och diesel i fokus. Sänkningen av de priserna blev en krona per liter för vardera. Men det blev bara 41 öre per liter diesel och 14 öre per liter för bensin sedan indexerade höjningar av skatten på de bränslena som kommer 1 januari räknats med. Sänkningen i pris blev mycket mindre än de som Sverigedemokraterna, KD och M lovade innan valet. Exempelvis Sverigedemokraterna lovade sänka med tio kronor per liter för diesel och med 6,50 per liter för bensin. Samma dag som budgeten presenterades hölls mellanårsval i USA. Ekonomin var en stor valfråga. Att kriget i Ukraina ligger bakom många höjda priser tänker inte så många amerikaner på. Flera av dem anser att president Joe Biden, hans regering och parti, rår för de höga priserna, bland annat på bensin och diesel.

De priserna var särskilt höga i juni, på runt en dollar och 30 cent per liter för bensin (den sort som motsvarar 95 oktan). I januari, innan kriget i Ukraina, var priset 87 cent per liter. Under hösten har dock priset sjunkit till runt en dollar per liter i september och oktober. Det är ungefärligt, genomsnittligt pris. I USA mäts bensinen vanligen i gallon, som är knappt 3,8 liter. Skatten på bensin (och diesel) utgörs av två delar, en nationell (federal) och en delstatlig. Den federala är 18,4 cent per gallon (cirka 4,84 cent per liter eller i dagens kurs, 20/11 där en dollar motsvarar 10 kronor och 64 öre, 51,5 öre).

En bilist fyller bensin i sin bil vid Sam's Club fuel island i Gulfport, Mississippi, USA 19 februari 2022. Lättnader diskuterades för att motverka det ökade bensinpriset som var redan då, fem dagar före Rysslands anfall på Ukraina. Att sänka eller ta bort bensinskatten övervägdes. Foto: AP Photo / Rogelio V. Solis.

Den delstatliga skatten varierar. Den är lägst i Alaska (8,95 cent per gallon eller cirka 2,36 cent per liter vilket är 25,1 öre per liter). Skatten på bensin i Alaska är alltså 76,6 öre per liter. Det ger med ett literpris på ungefär en dollar att skattens andel är sju procent av bensinpriset. I Kalifornien är den delstatliga skatten på bensin högst, 53,9 cent per gallon eller 14,18 cent per liter vilket motsvarar 1,51 kronor. Med federala skatten blir det 2,03 kronor. Skattens andel av bensinpriset i Kalifornien är mellan 16 och 19 procent. I USA är bensinen alltså betydligt billigare än i Sverige och övriga Västeuropa. I hög grad beror det på skillnad i nivåer på skatter, vilka är låga i USA och höga i Västeuropa. I USA har inte den federala skatten på bensin höjts sedan 1993. Då höjdes den per gallon från 14,1 cent till 18,4. Det skedde under en period på två år när Demokraterna hade både presidentposten efter Bill Clintons valseger 1992 och majoritet i representanthuset.

Den federala skatten har urholkats med cirka 45 procent i värde till 2021 jämfört med 1993. För att i värde motsvara nivån från 1993 borde den federala skatten på bensin vara 15 cent (1,60 kronor) högre per gallon (cirka 42 öre per liter). I mellanårsvalet 2022 har Republikanerna fått majoritet i representanthuset, om än med liten marginal (219 mot 212 när alla platser av 435 utom fyra fördelats). Det har därmed varit både majoritet i representanthuset för Demokraterna och en president från det partiet i två tvåårsperioder sedan federala skatten senast höjdes 1993, efter valen 2008 och 2020. Den federala skatten på bensin (eller diesel) har ändå inte höjts då. Tvärt om så var Biden i somras då bensinpriset var högt, runt 1,30 dollar per liter mot 87 cent i januari och december, inne på att ta bort den federala skatten på bensin. En skatt som alltså var på 18,4 cent per gallon (eller drygt 4,8 cent per liter). Den skulle tas bort i tre månader var den tanke Biden hade. Ett tag efter det sjönk bensinpriset månad för månad med ungefär tio cent litern per månad till runt en dollar i september och oktober. Att ta bort (federala) bensinskatten genomfördes inte av Biden. Biden var för övrigt inne på att göra åtgärder för att sänka bensinpriset via skatten, om marknadspriset skulle öka, redan i början av februari, några veckor innan Rysslands anfall mot Ukraina. Redan då syntes en risk att en rysk aggression mot Ukraina skulle kunna leda till ökat oljepris och därmed ökat bensinpris (och dieselpris). Biden verkar ha plockat fram de planerna igen några månader senare i juni då priserna blev högre.

Frågan om klimathotet till följd av utsläpp av koldioxid hamnar tydligen lätt i bakgrunden för ekonomiska frågor som höga bränslepriser om de priserna stiger mycket och gör att (många) väljare reagerar negativt på det

