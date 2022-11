Under perioden januari – oktober i år fick vi i polisregion Bergslagen in 1695 anmälningar om brott i parrelation. Ungefär 170 anmälningar varje månad. Under samma period 2020 fick vi in 1560 anmälningar. Inget tyder på att mäns våld mot kvinnor minskar i vårt jämställda Sverige.

Det är bra att fler vågar anmäla. Det ger oss möjligheten att utreda och lagföra de som misshandlar och ge upprättelser till de som utsätts. Men vi vet att mörkertalet är enormt. Enligt brottsförebyggande rådet (Brå) anmäler knappt fyra procent av de utsatta kvinnorna till polisen.

När vi från polisen kommer in i bilden är det tyvärr redan för sent – brottet och utsattheten är redan ett faktum, och ofta har det pågått under lång tid. I värsta fall kommer vi i in först när våldet slutat med döden. Varje år dödas ett 15-tal kvinnor av en närstående man.

För många är hemmet en privat sfär. Vi vill ogärna lägga oss i vad som händer bakom någon annans stängda dörr. Men ofta är det just du - granne, anhörig, kollega, klasskompis, lärare, lagkamrat eller vårdpersonal - som kan se, höra eller ana när människor utsätts för våld, eller utövar våld, i hemmet. Titta inte bort. Våga fråga. Berätta om din oro. Ring polisen om du misstänker att någon utsätts för brott. Din insats kan vara skillnaden mellan liv och död.

Tyvärr läggs en del våldsbrott ner innan de når rättssalen. Det beror oftast på att bevisen inte räcker juridiskt. Våldet i hemmet sker vanligtvis utan vittnen och kvinnan som blir utsatt törs eller vill inte alltid medverka i en utredning. Mäns våld mot kvinnor skiljer sig dessutom från annat våld. Till exempel är det mycket vanligt med strypningsvåld. Ett synnerligen grovt våld som kan orsaka omedelbar – eller fördröjd – död, men som sällan ger synliga yttre skador, utan främst invärtes skador som kan vara svåra att upptäcka och dokumentera utan rätt kompetens. Här kan sjukvårdens eller tandvårdens bedömning och dokumentation vara avgörande.