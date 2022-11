Lättsinnighet straffar sig. Dåliga underlag och politiskt publikfrieri avslöjas brutalt i konfrontationen med verkligheten. Det är vad vi just nu kan beskåda när det gäller moraset kring SD-högerbudgeten.

Vallöftena om de stora prissänkningarna på bensin och diesel gick samma öde till mötes. SD:s löfte om 10 kronor per litern på diesel och 6.50 kronor per litern på bensin förvandlades till 41 respektive 14 öre vid pump. Blåsningen är i jätteformat och borde för lång tid framöver linda in Jimmie Åkesson i skammens dimma.