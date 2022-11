”Vi ser Jennifer som en ”gritty” spelare som jobbar hårt över hela banan och som breddar vår forwardsbesättning inför fortsättningen av serien”, säger Leksands general manager Alexander Bröms, på LIF:s hemsida.



23-åriga Jennifer Costa kommer ursprungligen från Pawtucket, Rhode Island, söder om Boston i USA. Hon har bland annat meriter från fem säsonger i den nordamerikanska ligan NCAA där hon representerat Dartmouth College och University of Maine.

”Jag är otroligt tacksam för möjligheten att komma till Leksands IF. Ser mig som en snabb och aggressiv spelare som alltid strävar efter att vara den hårdast arbetande spelaren och därigenom utmana mina lagkamrater att bli bättre hela tiden. Jag vill ta med mig de delarna in i laget i Leksand för att få en positiv inverkan på laget”, säger nyförvärvet.