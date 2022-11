Mora-orienteraren Gustav, 23, fick utvecklingsstipendium

Med flera topp 10-placeringar i slutet av den senaste säsongen i skidorientering, har 23-årige Gustav Jonsson verkligen tagit sig fram inom sporten. Han ordnade den bästa placeringen för säsongen (som pågår mellan januari och mars) när han tävlade för det svenska landslaget i skolmästerskapen i Tjeckien under februari månad. I såväl seniorklassen som H21-klassen gick Gustav in på en sjätteplats, då han tävlade i jaktstart och sprint. Senare blev det också en åttondeplats i sprint och en tiondeplats i medeldistans under VM, som avslutning på säsongen.