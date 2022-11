Ja, "from heaven straight down to hell." Ja så kan man verkligen beskriva mäns våld mot kvinnor, inte minst med tanke på att våldets brutala utgång är orsak till kvinnornas helvetesdal.

Våld mot kvinnor är ett underskattat globalt folkhälsoproblem, som inte alls för sällan har en dödlig utgång. Därför vill vi i Medborgerlig Samling i Falun fortsätta uppmärksamma problematiken som är en riskfaktor för kvinnors hälsa såväl den fysiska som psykiska. Våldet innebär stora problem för de drabbade och för samhället i stort.