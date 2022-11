Sara näst bästa svenska i jaktstarten: ”Bra krut”

Hon gjorde det bra under sprinten igår och idag gjorde hon det ännu bättre i jaktstarten, under IBU-cupen på Idre Fjäll. Sara Andersson åkte snabbt i spåret denna onsdagsförmiddag och vann en rejäl slutspurt mot Mona Brorsson på upploppet – vilket ledde till en 14:e plats under dagens lopp samt en näst bästa plats bland svenskorna.