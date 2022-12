Fakta

The American Chamber of Commerce in Sweden (AmCham Sweden) är en icke vinstdrivande organisation som grundades 1992. Organisationen fungerar som en plattform för kontakter mellan företagsledare i USA och Sverige. Organisationen har mer än 180 medlemmar. Ordförande för AmCham är Jakob Tellgren, vd för MSD, ett företag som forskar kring läkemedel mot sjukdomar som till exempel cancer.