Regionens användning av hyrpersonal leder till en ekonomisk snedfördelning som gynnar bemanningsföretagen och det får Regionens egna personal betala priset för med sämre förutsättningar. Genom bland annat en ohållbar och oanständig lönebildning och en sämre arbetsmiljö.

Under 2022 har Region Dalarna hyrt in i genomsnitt 113 läkare och 13 sjuksköterskor per månad, till en kostnad som motsvarar ca 400 anställningar i den egna verksamheten. Trots det beslutade Region Dalarna nu i veckan att godkänna ett nytt avtal för hyrpersonal. Det till ett värde av närmare 250 miljoner kronor årligen i upp till fyra års tid. När avtalet enhälligt godkändes av Regionstyrelsen, gjordes det utan några efterföljande glädjerop. Vi är fast i ett system och för att inte riskera patientsäkerheten genom uteblivna vårdinsatser på grund av personalbrist, fick svaret lov att bli ja.

Men kärnan i problemet är egentligen inte avtalet i sig, utan att Sverige har försatt sig i ett läge där bemanningsföretag blivit en nödvändig pusselbit i regionernas personalpolitik. Startskottet för det skapades 1993, när den borgerliga regeringen öppnade upp i lagen och gjorde det möjligt för vinstdrivande bemanningsföretag att verka gentemot det offentliga. Men dörrar som öppnats kan givetvis också stängas igen. Med facit i hand är det också det mest rationella och rimliga.