Therese lotsar företag till kompetens: ”Superkul att vara del av det”

Bitarna föll på plats när Theres fick den helt nya tjänsten som ansvarig för Rekryteringslots Dalarna i Mora, Orsa och Älvdalen. När hon och familjen gick i flyttankar hade hon nämligen hittat Rekryteringslots Dalarna på nätet och kände redan till att de fanns - men också att de saknade verksamhet just i norra länet. Dessutom hade hon under skogspromenader medan hon fortfarande bodde på Värmdö lyssnat på Jobba i Dalarna-podden, gjord av Rekryteringslots Dalarna. Nu sluts på sätt och vis cirkeln genom att hon varit med och tagit fram det första avsnittet som är inspelat i Mora, där tre företag från norra delen av länet samtalar kring temat hållbarhet.