BILDEXTRA: Tomtemarknad lockade tusentals: ”Bästa året hittills”

Evenemanget ställdes in helt för två år sedan och förra året fick 2 600 personer komma in efter att ha visat coronapass. Nu kom 2 350 besökare enbart på lördagen och yttterligare 2 000 på söndagen. Det totala antalet på 4 350 under de två dagarna, kan jämföras med 4 660 år 2019. Och de 65 säljarna var överlag mycket nöjda med försäljningen.