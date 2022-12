När ska Sverigedemokraterna uppfylla sitt vallöfte om att sänka dieselpriset med 10 kronor per liter? "I och för sig ett orealistiskt löfte, men ett löfte är ett löfte" skriver debattören.

Den 6 december 2022 uppges literpriset vara 23:67 kronor enligt Ekonomifakta. I priset ingår koldioxidskatt, energiskatt och moms med 9:13 kronor. Dieselpriset blir då 14:53 kronor per liter, inklusive kostnaden för reduktionsplikten.

2022 skall det i dieseln blandas in 30,5 procent biodiesel som kostar cirka 26 kronor per liter. Dessa 30,5 procent kostar 7:93 kronor. Tar vi bort reduktionsplikten skulle priset per liter minska med 7:93 med kostnaden för biodieseln för tre deciliter men dessa måste ersättas med fossildiesel för 2:90 kronor, alltså skulle priset kunna sänkas med 5:03 kronor.