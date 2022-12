Segertåget rullar vidare för Falu IF. Under onsdagen besegrade man Mora IK med 3–2.

Det mycket tack vare ett stabilt närkampssspel som satte stopp för Moras anfall.

– Vi har klivit in i en säsong där vi nu får tacklas, så det gäller att komma in i det på en gång, säger Saga Thynell-Nissas.