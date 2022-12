JUST NU: Mora leder efter en målrik period i Smidjegrav Arena – följ matchen här

Jumbolaget Västervik besöker Mora under fredagskvällen. Bortalaget vann senast hemma mot AIK den 7 december. Sedan dess har det blivit en förlust borta mot Kristianstad och en hemma mot Modo.

Snittet de senaste fem matcherna ligger på drygt två mål per match (2,2) och Mora har visat att de inte tänker gå mållösa från kamperna. Mot Västervik kan det bli en hel del mål nu när motståndarna bara plockat 24 poäng på 27 omgångar. Totalt har Västervik gjort 55 mål och släppt in 80. Jämfört med Mora så skiljer det 13 poäng. Mora har totalt gjort 67 mål och släppt in 61.