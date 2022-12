En våg av nya nikotinprodukter sköljer över Sverige. Med aggressiv marknadsföring i sociala medier och smaker som jordgubb, banan och mint har målgruppen för e-cigaretterna och det vita snuset varit tydlig: Barn och unga. Och denna cyniska satsning på att locka in unga i nikotinberoende verkar fungera. En ny undersökning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) visar att 22 procent av alla niondeklassare i Sverige och 40 procent av eleverna i tvåan på gymnasiet använt vitt snus någon gång. I Dalarna motsvarar det omkring 2 000 ungdomar bara i dessa båda årskurser. Även användandet av e-cigaretter har ökat kraftigt. 20 procent av niorna och 24 procent av tvåorna på gymnasiet svarar att de använt e-cigaretter under den senaste månaden. Vilket innebär att cirka 1 400 niondeklassare och gymnasietvåor i Dalarna riskerar att hamna i ett nikotinberoende genom e-cigaretter.