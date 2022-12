På lördagskvällen intog Bröderna Norén Tegera Arena med en stämningfull julkonsert. Leksands Kyrkokör och Raymond Björling syntes bland gästerna, samt en av de stjärnor bröderna hittat via det TV-program som de spelat in och som kommer på TV4 till våren. Det är bråda tider för Noréns just nu, högaktuella minst sagt både i tv, på musikalscenen och så släpps i dagarna biljetter till sommarens "Norénvecka" på Strandbackens Folkets Park. Gustaf meddelar nämligen att han inte orkar turnera mer nu. Det är bäst hemma!