Fjärde söndagen i advent medverkade Annie Sjöberg med julsånger i sin hemkyrka. Hon är till vardags sångerska och showartist i Stockholm men besöker gärna byn Österkvarn emellan åt där hon har sina rötter.

Kyrkvärden Karin Hedin hälsade alla välkomna och läste texterna. Kyrkoherde Kalle Bengtz predikade med utgångspunkt från temat Jungfru Maria. Annie sjöng flera sånger såsom Have yourself a merry little christmas och När det lider mot jul. Annie kompades på pianot av Walters Börje som förutom psalmerna spelade Maria Vaggsång. Annie avslutade med Jul Jul strålande jul. Efter avtackning med blomster sjöng hon The christmas song.