Samtidigt är den ett utmärkt komplement till vindkraft eftersom de producerar som mest el under olika säsonger, väderförhållanden och tider på dygnet. På sommaren när kärnkraften är under service och byter bränsle och kraftvärmeproduktionen är som lägst levererar solkraften som bäst. I maj i år var det över 90 solparksärenden som väntade på beslut från länsstyrelserna, enligt en ny kartläggning från Svensk Solenergi. Sammantaget skulle de kunna bidra med 2,5 terawattimmar fossilfri el per år – mer än den årliga elförbrukningen i Malmö.

De politiker som snabbt vill göra skillnad bör nu göra sitt yttersta för att möjliggöra en kraftig utbyggnad av solparker. Under året har den med solceller på det egna taket kunnat vara tacksam för låga elräkningar, inte minst under sommarens pristoppar, och goda intäkter från försäljning av överskottsel. Samtidigt har många andra sett priserna stiga utan att själva kunna göra något åt det. Men genom att bygga ut markbaserade solparker i stor skala kan vi alla få ett bättre skydd mot elprischocker.

För hårt pressade lantbrukare kan solparker på den egna marken dessutom ge nya intäkter och säkra lönsamheten. Solparker byggs helt utan statliga stöd och intresset från investerare är stort. Med rätt förutsättningar kan uppemot 100 miljarder kronor satsas på solkraft redan till 2030. Men då måste den nya regeringen presentera en rejäl ambitionshöjning för solkraften. Ett första steg bör vara att snarast ta initiativ till en nationell strategi för solkraft. Strategin bör kopplas till ett mål på 30 terawattimmar, eller omkring 15 procent av elanvändningen, år 2030.