Skräpigt vid återvinningen efter julen – ändå få klagomål

Kartonger och annat skräp som låg utslängt på marken, trots att behållarna inte var fyllda vid återvinningsstationen på Axel Johnsons väg på annandagens morgon. Det mötte en av AT:s läsare, som skickat in en bild som visar hur det såg ut. Ett vanligt problem enligt förpackningsinsamlingen – FTI som ansvarar för återvinningsstationerna, men ändå är det få som klagar. Under julhelgen fick de in ett fåtal klagomål på stationerna i Avesta och inget av dem berörde Axel Johnsons väg.